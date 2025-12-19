Путин объяснил, почему государство не может регулировать цены на продукты

«Когда мы ставим планку, сразу пропадает товар. Но есть сферы, где это необходимо, например жизненно важные лекарства. Но для обычных товаров — это сложная история», — сказал Президент, отвечая на вопрос, когда рыба станет доступна по цене для всех слоев населения.
Он признал, что рыбных продуктов на столах жителей страны и вправду не хватает. «Но действовать надо через улучшение логистики, чтобы с Дальнего Востока можно было максимально дешево доставлять продукты в европейскую часть», — выразил уверенность Путин.
Президент добавил, что также нужно проработать вопросы налогообложения, строительства рыболовных судов и еще многих других, чтобы достичь желаемого результата.