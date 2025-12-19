На прямой линии Владимира Путина озвучили вопрос многодетного отца из Чапаевска

Владимир Путин отметил, что продолжит совершенствовать систему поддержки семьи, потому что «вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться». Глава государства также подчеркнул, что власти «будут стремиться к повышению уровня заработной платы, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали. что происходит, к сожалению, сегодня».
«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, но потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те льготы, которые предоставляют семьям до сих пор. Но только при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться», — заявил президент России.
Глава государства также подчеркнул, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся со следующего года.