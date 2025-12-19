Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске завершили реконструкцию канализационной насосной станции

Новый объект будет обслуживать инфраструктуру Октябрьского округа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске завершена реконструкция насосной станции. Параллельно выполнены работы по монтажу напорных сетей, проложенных по улицам Баррикад и Рабочего Штаба, чтобы обеспечить подачу сточных вод к очистным сооружениям правого берега. Также завершено строительство самотечного трубопровода между территорией ИВВАИУ и коллектором на улице Баррикад. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— К работам приступили в конце 2023 года. Объект сдан в срок. Общая протяженность трубопроводов составила около 20 километров. Мы разгрузили центральные городские сети и направили стоки на КОС правого берега, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Новый объект будет обслуживать около миллиона квадратных метров инфраструктуры Октябрьского округа.