В Иркутске завершили реконструкцию канализационной насосной станции

В Иркутске завершена реконструкция насосной станции. Параллельно выполнены работы по монтажу напорных сетей, проложенных по улицам Баррикад и Рабочего Штаба, чтобы обеспечить подачу сточных вод к очистным сооружениям правого берега. Также завершено строительство самотечного трубопровода между территорией ИВВАИУ и коллектором на улице Баррикад. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— К работам приступили в конце 2023 года. Объект сдан в срок. Общая протяженность трубопроводов составила около 20 километров. Мы разгрузили центральные городские сети и направили стоки на КОС правого берега, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Новый объект будет обслуживать около миллиона квадратных метров инфраструктуры Октябрьского округа.