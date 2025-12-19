В Иркутске завершили реконструкцию канализационной насосной станции

В Иркутске завершена реконструкция насосной станции. Параллельно выполнены работы по монтажу напорных сетей, проложенных по улицам Баррикад и Рабочего Штаба, чтобы обеспечить подачу сточных вод к очистным сооружениям правого берега. Также завершено строительство самотечного трубопровода между территорией ИВВАИУ и коллектором на улице Баррикад. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.