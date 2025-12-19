Омская «Тепловая компания» снова подготовилась к сильным морозам

В пятницу, 19 декабря, муниципальная «Тепловая компания» объявила о свей полной готовности к работе в условиях предстоящих сильных морозов. В мэрии Омска уточнили, что на предприятии проведен комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения бесперебойного снабжения теплом.
По заявлению компании, увеличилось количество дежурных бригад, а аварийно-восстановительные команды переведены на круглосуточный режим работы. Спецтехника и персонал в полной готовности к оперативным выездам по любым обращениям жильцов домов и организаций.
Гендиректор компании Владимир Дмитриев уточнил, что все подразделения у него снабжены необходимыми материалами, а запасы топлива на котельных сформированы.
Особое внимание сейчас уделяют профилактике. Тепловики проводят внеплановые проверки трубопроводов, уделяя повышенное внимание изношенным участкам сетей для предотвращения возможных аварий.
О том, что как минимум на два дня в Омске ударят морозы, мы уже писали.