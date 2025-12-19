В СО РАН попросили ускорить создание спорткомплекса и ж/д платформы

Глава СО РАН отметил, что строительство нового спорткомплекса для детей потребует финансирования в несколько миллиардов рублей, что значительно меньше, чем стоимость создания синхротрона СКИФ. По его словам, новый спорткомплекс очень важен для семей молодых ученых, поскольку в новосибирском Академгородке пока нет специальной спортивной инфраструктуры именно для детей. «Я знаю про молодую семью, которая переехала в Омск для того, чтобы дочь могла заниматься в спортивной гимнастике», — добавил Пармон.