Путин: ограничения связи призваны минимизировать опасность при налетах БПЛА

Ограничения мобильной связи призваны минимизировать опасность при налетах дронов, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги уходящего года в формате прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Источник: Reuters

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — сказал Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что большинство обращений от молодёжи, поступивших на прямую линию с Путиным, было направлено через мессенджер MAX.

Минцифры России включило информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным» в белый список сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета.

