Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно — Путин

«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание», — добавил российский лидер.