Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно — Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, власти будут совершенствовать систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы все понимаем, что этого (нынешних мер поддержки семей с детьми — ред.) недостаточно. Но что делать? Мы будем дальше, во-первых, совершенствовать эту систему поддержки семьи, потому что вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться», — сказал глава государства.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года начнут действовать дополнительные меры поддержки семей с детьми.

«Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми», — уточнил Путин.

Кроме того, власти будут стремиться к повышению уровня заработной платы россиян, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали, заверил президент.

«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание», — добавил российский лидер.