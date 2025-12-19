Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью в течение ночи ликвидировали 36 беспилотников

Данные по сбитым БПЛА в Ростовской области предоставили в Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 декабря в Ростовской области ликвидировали 36 БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку в течение ночи отразили в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах.

Пострадавших не было, но зафксировали ущерб в Таганроге и Ростове, а также отключение электричества в донской столице, хуторе Недвиговка Мясниковского района и селе Займо-Обрыв Азовского района. Ранее поступила информация о восстановлении энергоснабжения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше