Над Ростовской областью в течение ночи ликвидировали 36 беспилотников

В ночь на 19 декабря в Ростовской области ликвидировали 36 БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку в течение ночи отразили в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах.
Пострадавших не было, но зафксировали ущерб в Таганроге и Ростове, а также отключение электричества в донской столице, хуторе Недвиговка Мясниковского района и селе Займо-Обрыв Азовского района. Ранее поступила информация о восстановлении энергоснабжения.
