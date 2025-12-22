Чем грабеж отличается от кражи?

Вся разница между двумя понятиями сводится к одному принципиальному моменту: знает ли потерпевший в момент завладения имуществом о том, что его лишают этого имущества незаконно, или нет. Согласно статье 158 УК РФ, кражей называют тайное хищение, когда преступник действует скрытно, полагая, что его не видят и не замечают ни сам владелец имущества, ни другие лица, будь то воровство кошелька из сумки в толпе, когда жертва ничего не чувствует, или незаконное списание денег с банковской карты через интернет. По закону за кражу в РФ предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.