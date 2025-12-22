Чем грабеж отличается от кражи?

В быту термины «грабеж» и «кража» часто используются как синонимы — проще говоря, они описывают факт незаконного завладения нашим имуществом. Однако в уголовном праве РФ это два совершенно разных преступления с четко определенными признаками. О различии понятий, их определении и наказании за эти преступления — читайте в справке aif.ru.
Кража и грабеж — в чем разница?
Вся разница между двумя понятиями сводится к одному принципиальному моменту: знает ли потерпевший в момент завладения имуществом о том, что его лишают этого имущества незаконно, или нет. Согласно статье 158 УК РФ, кражей называют тайное хищение, когда преступник действует скрытно, полагая, что его не видят и не замечают ни сам владелец имущества, ни другие лица, будь то воровство кошелька из сумки в толпе, когда жертва ничего не чувствует, или незаконное списание денег с банковской карты через интернет. По закону за кражу в РФ предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.
Грабеж же согласно статье 161 УК РФ — это открытое хищение. То есть преступник завладевает имуществом в присутствии потерпевшего или других лиц, которые понимают противоправный характер его действий. При этом он может не применять насилие или угрозы, либо применять насилие, не опасное для жизни и здоровья, — например, оттолкнуть или вырвать сумку из рук. В отличие от кражи, о которой становится известно только после совершения преступления, в случае с грабежом жертва или свидетели осознают происходящее как преступление еще в момент его совершения. Грабеж в России карается штрафом, обязательными, исправительными или принудительными работами, а в особых случаях и лишением свободы сроком до 4 лет.
Почему путают грабеж и разбой?
Зачастую возникает путаница и между такими понятиями, как грабеж и разбой. Согласно статье 162 УК РФ, разбой — это нападение с целью хищения, сопряженное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия.
Ключевое отличие здесь заключается в опасности совершаемого деяния, когда преступник, к примеру, угрожает ножом, бьет по голове тяжелым предметом или использует газовый баллончик, чтобы завладеть имуществом. При этом разбой считается оконченным преступлением с момента нападения, даже если преступнику ничего не удалось забрать.