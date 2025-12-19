Один из главных парков Уфы остался без света: мэрию уже привлекли к ответственности

В Уфе прокуратура добилась восстановления освещения на территории одного из центральных парков. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, перед этим была инициирована проверка по обращению жительницы города, пожаловавшейся на ненадлежащее состояние благоустройства в парке имени Ивана Якутова.
В ходе проверки выяснилось, что на значительной части территории освещение отсутствовало, а электрические сети должным образом не обслуживались.
Прокуратура внесла представление начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии. По его результатам виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, начальник производственно-технического отдела муниципалитета привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства».
— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования организовано уличное освещение, электросети переданы в муниципальную собственность, — сообщает надзорное ведомство.
