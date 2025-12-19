Один из главных парков Уфы остался без света: мэрию уже привлекли к ответственности

В Уфе прокуратура добилась восстановления освещения на территории одного из центральных парков. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, перед этим была инициирована проверка по обращению жительницы города, пожаловавшейся на ненадлежащее состояние благоустройства в парке имени Ивана Якутова.