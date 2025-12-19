Министр сказал, почему белорусы покупают лекарства в России

Стало известно, почему белорусы ездят за лекарствами в Россию. Об этом министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валентин Татарицкий рассказал БелТА.
Чиновник пояснил, что ситуация, когда врач рекомендует российское лекарство, а оно не продается в белорусских аптеках, связана с пробелами в регистрации лекарственных препаратов.
— Пока не удалось достичь того, чтобы лекарство, зарегистрированное, допустим, в России или в Беларуси, сразу же могло обращаться на всей территории ЕАЭС, — заметил Татарицкий.
Продвигать свои лекарства в других странах ЕАЭС не всегда экономически выгодно для производителей. Да и сама процедура лицензирования — небыстрая.
С 2021-го у производителей есть возможность регистрировать лекарства по правилам Евразийского экономического союза, но не все производители применяют эту возможность.
Также ранее планировалось, что с 1 января 2026-го вся регистрация лекарств будет осуществляться только по правилам ЕАЭС. Однако срок перенесли на три года, чтобы не оголить лекарственный рынок. Так как к этому времени лишь 13 тысяч препаратов зарегистрированы по правилам ЕАЭС, еще на 50 тысяч лекарств поданы заявки.
— С инициативой регистрации выступают производители, — констатировал представитель ЕЭК.
Тем временем Минздрав сказал, когда фармацевт откажет в выдаче лекарства по рецепту.