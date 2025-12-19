Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский Госстройнадзор возглавит бывший областной замминистра транспорта

Дмитрий Пестряков отработал последний день в минтрансе накануне.

Источник: Комсомольская правда

Бывший первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Пестряков станет начальником областного Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы. Ранее в названной структуре пост руководителя был вакантным.

О перестановке сообщил «Новый Омск» со ссылкой на свой источник. Прежний руководитель надзора Ильшат Чанышев ушел с поста в июле. Пестряков же работал в облправительстве первым замминистра транспорта с сентября 2022 года. В четверг, 18 декабря, в минтрансе у него был последний рабочий день.

В министерстве Пестрякова сменил Александр Зверев. По словам министра Андрея Хафизова, его новый заместитель «имеет многолетний опыт работы в дорожной отрасли, хорошо знаком с задачами и текущими процессами деятельности». Ранее он трудился первым заместителем директора областного Управления дорожного хозяйства.

До того «КП Омск» писала, что в областном минимущества переназначили замминистра Лилию Гулиеву.