Омский Госстройнадзор возглавит бывший областной замминистра транспорта

О перестановке сообщил «Новый Омск» со ссылкой на свой источник. Прежний руководитель надзора Ильшат Чанышев ушел с поста в июле. Пестряков же работал в облправительстве первым замминистра транспорта с сентября 2022 года. В четверг, 18 декабря, в минтрансе у него был последний рабочий день.