Омский Госстройнадзор возглавит бывший областной замминистра транспорта

Бывший первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Пестряков станет начальником областного Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы. Ранее в названной структуре пост руководителя был вакантным.
О перестановке сообщил «Новый Омск» со ссылкой на свой источник. Прежний руководитель надзора Ильшат Чанышев ушел с поста в июле. Пестряков же работал в облправительстве первым замминистра транспорта с сентября 2022 года. В четверг, 18 декабря, в минтрансе у него был последний рабочий день.
В министерстве Пестрякова сменил Александр Зверев. По словам министра Андрея Хафизова, его новый заместитель «имеет многолетний опыт работы в дорожной отрасли, хорошо знаком с задачами и текущими процессами деятельности». Ранее он трудился первым заместителем директора областного Управления дорожного хозяйства.
До того «КП Омск» писала, что в областном минимущества переназначили замминистра Лилию Гулиеву.