В ДВФУ подтвердили, что строительство синхротрона РИФ завершится к 2030 году

СКИФ — это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.