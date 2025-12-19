«Тут такие серьезные люди, а я — простой человек». Комбайнер, вызвавший овации на ВНС, рассказал о своем рекорде

Глава государства, говоря о будущем развитии сельского хозяйства в стране, особо отметил заслуги одного из участников ВНС — механизатора предприятия «Кухчицы» Павла Шутило, который во время нынешней уборочной кампании намолотил более 8 тыс. т зерна, что является абсолютным рекордом в стране. Александр Лукашенко заметил, что в то время, когда он руководил сельхозпредприятием, там собирали порядка 3−4 тыс. т зерновых.
«Здесь парень-герой сидит. Восемь с лишним тысяч тонн намолотил!» — сказал Президент. Заслугам механизатора аплодировал весь зал.
«Очень сильно переживал, особенно когда позвали сюда. Даже трудно передать словами, насколько сильно. Тут такие серьезные люди, а я — простой человек. Для меня это очень волнительно», — поделился эмоциями Павел Шутило.
Он рассказал о том, как для него и его предприятия в этом году прошла уборочная. «В этом году я около 8,5 тыс. т намолотил на комбайне. В нашем хозяйстве очень дружный коллектив, в котором все переживали за общий результат. В этом году я получил новый комбайн, наш, белорусский, и он не подвел. Все получилось», — подчеркнул механизатор.
Аграрий также обратил внимание на то, что в Программе социально-экономического развития Беларуси и в Послании Президента белорусскому народу и парламенту много внимания уделено сельскому хозяйству и его дальнейшему развитию. «Я родился в деревне и всю жизнь прожил там. Волнительно, когда обсуждается вопрос сельского хозяйства. Потому что я сельский человек и в город не планирую уезжать», — резюмировал Павел Шутило.