Специалист предупредила об опасности приготовления еды в алюминиевой посуде

— Металл вступает в реакцию с компонентами пищи, особенно в условиях нагревания и при наличии кислот или солей. Яйца при варке часто помещают в подсоленную воду. Если скорлупа повреждена, этот раствор может попасть в белок и желток. Из-за этого могут возникнуть проблемы с пищеварением и костями, — пояснила специалист.