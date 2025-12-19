Ричмонд
Специалист предупредила об опасности приготовления еды в алюминиевой посуде

Нутрициолог Яблокова: варка яиц в алюминиевой посуде опасна костными нарушениями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По информации от нутрициолога Ольги Яблоковой, представленной NEWS.ru, приготовление яиц в алюминиевой посуде может быть опасно. Металл способен накапливаться в организме, что потом может отразиться на здоровье костей. Защитный слой на такой посуде со временем изнашивается, поэтому алюминий может попасть в еду по время ее приготовления.

— Металл вступает в реакцию с компонентами пищи, особенно в условиях нагревания и при наличии кислот или солей. Яйца при варке часто помещают в подсоленную воду. Если скорлупа повреждена, этот раствор может попасть в белок и желток. Из-за этого могут возникнуть проблемы с пищеварением и костями, — пояснила специалист.

Чтобы яйца получились полезными, нужно использовать для варки посуду из нержавеющей стали, жаропрочного стекла или керамики. От них не будет посторонних привкусов, а естественный вкус яиц сохранится полностью.