Специалист предупредила об опасности приготовления еды в алюминиевой посуде

По информации от нутрициолога Ольги Яблоковой, представленной NEWS.ru, приготовление яиц в алюминиевой посуде может быть опасно. Металл способен накапливаться в организме, что потом может отразиться на здоровье костей. Защитный слой на такой посуде со временем изнашивается, поэтому алюминий может попасть в еду по время ее приготовления.
— Металл вступает в реакцию с компонентами пищи, особенно в условиях нагревания и при наличии кислот или солей. Яйца при варке часто помещают в подсоленную воду. Если скорлупа повреждена, этот раствор может попасть в белок и желток. Из-за этого могут возникнуть проблемы с пищеварением и костями, — пояснила специалист.
Чтобы яйца получились полезными, нужно использовать для варки посуду из нержавеющей стали, жаропрочного стекла или керамики. От них не будет посторонних привкусов, а естественный вкус яиц сохранится полностью.