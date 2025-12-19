Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове уничтожили партии импортных укропа, петрушки и чая: В продуктах обнаружили массу пестицидов, опасных для жизни покупателей

Вся продукция была признана небезопасной и полностью уничтожена под контролем инспекторов ANSA.

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство по безопасности продуктов питания (ANSA) сообщило об обнаружении и уничтожении нескольких партий импортных продуктов питания из-за несоответствия требованиям безопасности.

Это 7,5 тонны укропа, 7,5 тонны петрушки и 171,36 кг чёрного чая (4032 пакетика по 42,5 г). Пробы были отобраны на пограничном пункте пропуска «Леушены» в рамках усиленных контрольных проверок. Лабораторные анализы выявили превышение максимально допустимых норм пестицидов — пенконазола, крезоксим-метила и новалурона, которые могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека.

Вся продукция была признана небезопасной и полностью уничтожена под контролем инспекторов ANSA.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.

Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).

Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.

Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).

Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.

Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше