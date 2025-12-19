В Молдове уничтожили партии импортных укропа, петрушки и чая: В продуктах обнаружили массу пестицидов, опасных для жизни покупателей

Национальное агентство по безопасности продуктов питания (ANSA) сообщило об обнаружении и уничтожении нескольких партий импортных продуктов питания из-за несоответствия требованиям безопасности.
Это 7,5 тонны укропа, 7,5 тонны петрушки и 171,36 кг чёрного чая (4032 пакетика по 42,5 г). Пробы были отобраны на пограничном пункте пропуска «Леушены» в рамках усиленных контрольных проверок. Лабораторные анализы выявили превышение максимально допустимых норм пестицидов — пенконазола, крезоксим-метила и новалурона, которые могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека.
Вся продукция была признана небезопасной и полностью уничтожена под контролем инспекторов ANSA.
