В ДВФУ рассказали, сколько специалистов потребуется для работы «РИФ»

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Более 200 высококвалифицированных специалистов потребуется для обеспечения бесперебойной работы в синхротроне «Русский источник фотонов» (РИФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.
Журналист из Новосибирска во время прямой линии с президентом упомянул строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. Путин отметил, что такое же оборудование создается во Владивостоке.
«Для обеспечения бесперебойной работы научного комплекса потребуется более 200 высококвалифицированных специалистов — ученых, инженеров и IT-специалистов. Их будут привлекать в том числе из реального сектора экономики и научных центров ДВО РАН при лидирующей роли Курчатовского центра. Университетами уже запущена программа подготовки кадров», — рассказали в пресс-службе университета.
Там отметили, что особое значение имеет глубокая интеграция образовательных программ ДВФУ с исследовательскими задачами синхротрона. Студенты и аспиранты получат уникальный доступ к передовому оборудованию и возможность участия в прорывных исследованиях.
«Русский источник фотонов» (РИФ) — это строящаяся на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уникальная научная установка класса «мегасайенс», которая станет восточным форпостом притяжения специалистов в области материаловедения, биотехнологий, медицины и Мирового океана. Строительство синхротрона РИФ ведется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 — 2027 годы, в которой НИЦ «Курчатовский институт» является головной научной организацией.
СКИФ — это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.