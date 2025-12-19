Жителям Дона напомнили о важности погашении долгов за вывоз мусора до Нового года

Для списания пени необходимо погасить накопившуюся перед регоператором задолженность в полном объеме (включая начисление за расчетный период). После этого будет произведен перерасчет. Погасить долг нужно до 31 декабря 2025 г. Данные о списании пени будут отображены в платежных квитанциях за январь 2026 г. Стоит отметить, что инициатива «Погаси долги — спишем пени» доступна только физическим лицам и не распространяется на абонентов, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени.