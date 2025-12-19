Жителям Дона напомнили о важности погашении долгов за вывоз мусора до Нового года

В Ростовской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ЭкоЦентр» дает возможность погасить долги по вывозу мусора без пени до 31 декабря 2025 года.
Регоператор также сообщает, что абоненты, которые имеют внушительные долги, уже начали получать почтовую рассылку о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности.
Специалисты отмечают, что обязательство о своевременной и полной оплате коммунальных расходов за жилое помещение лежит на гражданах и организациях в соответствии со ст. 153 ЖК РФ. В число этих расходов входит и услуга по вывозу ТКО. В силу части 1 статьи 155 ЖК РФ плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства необходимо исполнять точно и своевременно согласно условиям договора и требованиям действующего законодательства. Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ, запрещается односторонний отказ от исполнения обязательств или произвольное изменение их условий.
В «ЭкоЦентре» напоминают, что своевременная оплата услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами — является залогом чистоты и порядка на контейнерных площадках донского региона.
ВАЖНО!
Для списания пени необходимо погасить накопившуюся перед регоператором задолженность в полном объеме (включая начисление за расчетный период). После этого будет произведен перерасчет. Погасить долг нужно до 31 декабря 2025 г. Данные о списании пени будут отображены в платежных квитанциях за январь 2026 г. Стоит отметить, что инициатива «Погаси долги — спишем пени» доступна только физическим лицам и не распространяется на абонентов, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени.