Путин призвал власти думать о семьях с детьми и их доходах

Путин: принимая любое решение, власти должны думать о семьях с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Принимая любое решение, власти должны думать о семьях с детьми и их доходах, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается поддержки семей с детьми, то у нас вокруг этого вообще строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить. Любое действие, я об этом много раз говорил, любое действие, какое бы государство ни совершало, мы всегда перед тем, как что-то сделать, должны подумать, а как это отразится на жизни и на доходах семей с детьми», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>