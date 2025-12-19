Ричмонд
Путин отметил важность создания исламской академии в Татарстане

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость создания Болгарской исламской академии в Татарстане. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа» Артура Халиуллова.

«У нас свыше 10% людей, которые исповедуют ислам. Православие — это восточное христианство. По всем основным нашим традиционным ценностям у нас всё совпадает, в том числе и в Татарстане, по этой линии — духовной, воспитательной, образовательной», — выразил уверенность глава государства.

По его словам, создание исламской академии в Татарстане — это «очень важное решение», которое позволяет готовить специалистов в области ислама на территории республики.

«То же самое в Башкортостане развивается. Мы намерены и дальше поддерживать все традиционные религии РФ», — добавил Путин.