Путин отметил важность создания исламской академии в Татарстане

«У нас свыше 10% людей, которые исповедуют ислам. Православие — это восточное христианство. По всем основным нашим традиционным ценностям у нас всё совпадает, в том числе и в Татарстане, по этой линии — духовной, воспитательной, образовательной», — выразил уверенность глава государства.
По его словам, создание исламской академии в Татарстане — это «очень важное решение», которое позволяет готовить специалистов в области ислама на территории республики.
«То же самое в Башкортостане развивается. Мы намерены и дальше поддерживать все традиционные религии РФ», — добавил Путин.