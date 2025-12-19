«Вернуть название города Сталина» просят в смс президента на «Итогах года»

«Вернуть название города Сталина» попросили Владимира Путина россияне в смс-сообщениях, отправленных на прямую линию президента. Это не значит, что в Волгограде нет других проблем, но многие ожидают, что желающие добиться переименования города в Сталинград снова поднимут эту тему в прямом эфире. За два часа большого разговора главы государства с россиянами и журналистами вопросы от Волгоградской области пока не прозвучали.