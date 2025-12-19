Алла Пугачева выпустила новую песню «Давай просто жить». О чем композиция

«Иногда песни рождаются не в студии, а между людьми. Из встреч, долгих разговоров, откровений, которые случаются только тогда, когда ты действительно понимаешь, чем живет человек и что у него внутри. Однажды Алла Борисовна рассказала мне одну историю. Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щелкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние. Так и родилась идея песни, о том, что в этом мире вечной суеты самое важное — не спешить. Просто жить. Иногда одна история меняет все. И превращается в музыку», — написал композитор.