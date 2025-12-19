Алла Пугачева выпустила новую песню «Давай просто жить». О чем композиция

76-летняя Алла Пугачева выпустила песню «Давай просто жить» на стихи и музыку Алексея Малахова. Песня появилась на YouTube и музыкальных стриминговых сервисах.
Поэт-композитор Малахов на своей странице «ВКонтакте» поделился историей создания сингла.
«Иногда песни рождаются не в студии, а между людьми. Из встреч, долгих разговоров, откровений, которые случаются только тогда, когда ты действительно понимаешь, чем живет человек и что у него внутри. Однажды Алла Борисовна рассказала мне одну историю. Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щелкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние. Так и родилась идея песни, о том, что в этом мире вечной суеты самое важное — не спешить. Просто жить. Иногда одна история меняет все. И превращается в музыку», — написал композитор.
В песне куплеты о жизненных трудностях и неудачах чередуются с оптимистичным припевом: «Вновь падения и взлеты, боль и успех. И билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим не ровно, то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить, давай просто жить!».
Алексей Малахов также писал песни для Анастасии Стоцкой («Накрыла любовь», «По свету»), Филиппа Киркорова («На моей планете»), Николая Баскова («Я не одинок»), Согдианы («Королева Востока»), Анжелики Агурбаш («Мне любви твоей мало»).
Алла Пугачева с семьей переехала в Израиль весной 2022 года. С тех пор Алла Пугачева несколько раз приезжала в Россию: в августе 2022 года (в октябре сообщила, что находится в Израиле), в мае (на похороны модельера Валентина Юдашкина) и в ноябре 2023 года (записала в студии «Салам» в Твери три песни).