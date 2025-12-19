В Норвегии мужчину признали победителем лотереи

В Норвегии мужчине по ошибке пришло уведомление о выигрыше в лотерею. Как только он успел придумать, куда потратит выигрыш, ошибку устранили, сообщает The Guardian.
Обидный инцидент случился с норвежцем во время отдыха с девушкой в Греции. В тот день они любовались закатом с бокалом вина, а чуть раньше обсуждали покупку дома для отдыха. Мужчина пошутил, что сначала ему нужно выиграть лотерею.
Внезапно на его телефон пришло СМС от норвежской лотерейной корпорации, в котором сообщалось, что его билет оказался выигрышным и принес ему крупную сумму.
По словам мужчины, он довольно часто покупает лотерейные билеты — раз в несколько недель. Иногда ему даже удавалось выиграть небольшие деньги, которые не всегда покрывали стоимость самого билета.
«Мне пришлось прочитать сообщение два или три раза. У меня начали дрожать руки, когда я вошел в приложение и увидел уведомление о выигрыше 1,3 млн крон (около 10 млн руб.)», — поделился он.
Своей радостью счастливчик поделился с девушкой и даже позвонил маме. Он уже представлял, куда потратит эти деньги. «Могу ли я бросить работу преподавателя кулинарии и отправиться в путешествие? Может быть, мы все-таки купим дом для отдыха?» — размышлял он.
Однако вскоре появилась информация, что при конвертации призовых денег из евро в норвежские кроны была допущена ошибка: вместо того, чтобы разделить выигрышные доли на 100, кто-то по ошибке умножил их на 100.
«Это было сокрушительное разочарование. Отпуск, все планы, которые я строил в голове, — все рухнуло. Мне пришлось позвонить маме и сказать ей, что я на самом деле не выиграл никаких денег. Моя девушка расплакалась», — рассказал он.
Выигрыш в лотерею из-за скуки
В США мужчина по имени Мэттью Шепард выиграл в мгновенную цифровую лотерею $952 821 (почти 76 млн руб.), купив выигрышный билет от скуки, он обошелся ему в $5 (менее 400 ₽). Шансы на победу оценивались как один к 10 млн. После уплаты налогов он получил на руки $683 651 (более 54 млн руб.).
Выигрыш по ошибке
Жительница штата Огайо по имени Нэнси выиграла в лотерею более $50 тыс. (более 4 млн руб.). Победительница утверждает, что она случайно нажала не на ту кнопку в автомате по продаже лотерейных билетов, в итоге ей выпал выигрышный билет. В первом раунде шоу ей удалось выиграть $7,5 тыс., а в денежном конкурсе «Второй шанс» она получила $50 тыс. Выигрыш победительница планирует потратить на возведение пристройки к дому.