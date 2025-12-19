В Норвегии мужчину признали победителем лотереи

Жительница штата Огайо по имени Нэнси выиграла в лотерею более $50 тыс. (более 4 млн руб.). Победительница утверждает, что она случайно нажала не на ту кнопку в автомате по продаже лотерейных билетов, в итоге ей выпал выигрышный билет. В первом раунде шоу ей удалось выиграть $7,5 тыс., а в денежном конкурсе «Второй шанс» она получила $50 тыс. Выигрыш победительница планирует потратить на возведение пристройки к дому.