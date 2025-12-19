Ричмонд
Путин назвал Татарстан примером сосуществования людей разных религий

Путин: Татарстан показал пример сосуществования людей разных религий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал положительным пример Татарстана в сосуществовании людей разных национальностей и религий.

«Исламский мир, он очень разный, также, как и христианский, мы с вами это хорошо знаем, но я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот опыт, который положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует Татарстан», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

