Путин рассказал, что среди его преподавателей были участники ВОВ

«Когда я учился в университете, мне тоже преподавали бывшие участники Великой Отечественной войны, мы относились к ним с огромным уважением», — сказал российский президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
