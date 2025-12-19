Ричмонд
Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани в ходе прямой линии.

Источник: © РИА Новости

«А вот Казань — давайте. Что вы там, про ислам хотели что-то спросить?» — сказал глава государства, выбирая вопрос из зала.

Начиная диалог с представителем Казани, Путин поздоровался с ним по-татарски.

«Исәнмесез! (“Здравствуй!” — в переводе с татарского — ред.)», — поприветствовал собеседника президент.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.