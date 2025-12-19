Матери-героини получили те же льготы, что и герои труда, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Женщины со званием мать-героиня получили те же льготы, что и герои труда, сообщил президент России Владимир Путин.
«Что касается многодетных семей, то к ним нужно особое внимание проявлять. И, например, статус матери-героини тоже у нас приподнят. Мать-героиня приравнивается теперь по всем льготам к героям труда, там целый набор льгот», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
