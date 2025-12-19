Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин

«Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания. Говорил о повышении статуса матери-героини. Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.