Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин

Путин: власти должны еще поработать над льготной ипотекой для семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания. Говорил о повышении статуса матери-героини. Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

