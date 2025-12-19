Мальчику из Самары с редким заболеванием поставили самое дорогое лекарство в мире

Неравнодушные люди помогли семье из Самары собрать деньги на самое дороге лекарство в мире. Оно жизненно необходимо их 7-летнему сыну Савелию. Ранее «КП-Самара» рассказывала, что мальчик родился богатырем, но со временем стал слабеть на глазах. У него выявили генетическое заболевание, которое постепенно разрушало его мышцы.
Страшный диагноз — миодистрофия Дюшенна — поставили маленькому Савелию год назад. Спасти ему жизнь могло только лекарство за 240 млн рублей — неподъемная сумма для семьи. Тогда папа мальчика придумал акцию, которая смогла растопить сердца тысячи людей. Мужчина объездил 60 городов, где снимал на фоне стел видео, рассказывая, что его сыну нужна помощь.
Сбор поддержали как обычные люди, так и знаменитости. Среди них: актриса Катерина Шпица, певица Татьяна Буланова, комик Денис Дорохов и др. В начале ноября 2025 года необходимая сумма была собрана. Через несколько дней после этого Савелий вместе с отцом отправился в ОАЭ, чтобы получить необходимое лекарство. Долгожданную процедуру мальчику провели 16 декабря, пишет «КП-Екатеринбург». А на следующий день его уже выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. Впереди малыша ждут два месяца реабилитации.