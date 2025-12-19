Мальчику из Самары с редким заболеванием поставили самое дорогое лекарство в мире

Сбор поддержали как обычные люди, так и знаменитости. Среди них: актриса Катерина Шпица, певица Татьяна Буланова, комик Денис Дорохов и др. В начале ноября 2025 года необходимая сумма была собрана. Через несколько дней после этого Савелий вместе с отцом отправился в ОАЭ, чтобы получить необходимое лекарство. Долгожданную процедуру мальчику провели 16 декабря, пишет «КП-Екатеринбург». А на следующий день его уже выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. Впереди малыша ждут два месяца реабилитации.