ГАИ: в Уфе стартовали двухдневные проверки водителей

На территории Уфы сегодня и завтра, 19 и 20 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные профилактические рейды. Основное внимание будет направлено на пресечение управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также на выявление нарушений правил перевозки детей и пассажиров.
Как сообщает ГАИ, мероприятия нацелены на предупреждение аварийности и повышение дисциплины среди участников дорожного движения.
Граждане могут сообщать о фактах грубых нарушений ПДД, в том числе о водителях или пешеходах, находящихся в состоянии опьянения. Для этого доступны следующие каналы связи:
— телефон горячей линии МВД Башкирии — 8 (347) 279−32−92.
— телеграм-чат для приема сообщений — @GIBDDRB_02bot.
В ведомстве призвали водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах, соблюдать правила дорожного движения для обеспечения общей безопасности.
