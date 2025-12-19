ГАИ: в Уфе стартовали двухдневные проверки водителей

На территории Уфы сегодня и завтра, 19 и 20 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные профилактические рейды. Основное внимание будет направлено на пресечение управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также на выявление нарушений правил перевозки детей и пассажиров.