Вопросы демографии тесно связаны с материальным положением, заявил Путин

Путин: в вопросах демографии многое связано с материальным положением.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах демографии многое связано с материальным положением.

«Конечно, многое связано с материальным положением семей. Разумеется, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая», — заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

