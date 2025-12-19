Ричмонд
На выходных в Уфе вновь организуют сельхозярмарки: торговля пройдет на 8 площадках

20 и 21 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане и гости столицы смогут приобрести мясо, овощи и другие продукты питания напрямую у производителей из Башкирии, сообщает администрация города.

В субботу, 20 декабря, торговые ряды будут организованы на нескольких площадках:

— участок автодороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского);

— перекрестки улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина;

— площадки по улице Рабкоров (дома 3, 5, 7 и 20);

— возле парка «Волна»;

— перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 21 декабря, ярмарки продолжат работу на всех указанных площадках, кроме территории возле парка «Волна». На улице Правды торги переместятся на участок автодороги от Ухтомского до Новороссийской.

График работы ярмарок в оба дня — с 09:00 до 16:00. К участию приглашаются все республиканские сельхозпроизводители.

Администрация предупреждает, что для организации торговли в Демском районе с 07:00 до 16:00 20 и 21 декабря будут перекрыты соответствующие участки улицы Правды. Жителей и гостей города просят учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.