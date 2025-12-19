На выходных в Уфе вновь организуют сельхозярмарки: торговля пройдет на 8 площадках

В предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане и гости столицы смогут приобрести мясо, овощи и другие продукты питания напрямую у производителей из Башкирии, сообщает администрация города.
В субботу, 20 декабря, торговые ряды будут организованы на нескольких площадках:
— участок автодороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского);
— перекрестки улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина;
— площадки по улице Рабкоров (дома 3, 5, 7 и 20);
— возле парка «Волна»;
— перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи;
— на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 21 декабря, ярмарки продолжат работу на всех указанных площадках, кроме территории возле парка «Волна». На улице Правды торги переместятся на участок автодороги от Ухтомского до Новороссийской.
График работы ярмарок в оба дня — с 09:00 до 16:00. К участию приглашаются все республиканские сельхозпроизводители.
Администрация предупреждает, что для организации торговли в Демском районе с 07:00 до 16:00 20 и 21 декабря будут перекрыты соответствующие участки улицы Правды. Жителей и гостей города просят учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.
