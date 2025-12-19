Раскрыта природа некоторых помех в работе квантовых компьютеров

Проведенные учеными замеры и на той, и на другой машине показали, что в работе кубитов возникают не только случайные, но и так называемые «немарковские шумы». Так физики называют особые помехи, возникающие в результате воздействия других помех на квантовую систему и формирования у нее своеобразной «памяти» об этих шумах. Последующие опыты помогут понять, как возникают эти неслучайные ошибки и как можно противодействовать их появлению, подытожили исследователи.