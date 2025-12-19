Путин напомнил об успехах ветеранов ВОВ в гражданской жизни

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта, достигли серьезных успехов в гражданской жизни: в науке, культуре, образовании, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны. Люди, которые воевали на фронтах в Великой Отечественной (войне — ред.), вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании», — заявил он.
