Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин напомнил об успехах ветеранов ВОВ в гражданской жизни

Путин: вернувшиеся с фронта ветераны ВОВ достигли успехов в гражданской жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта, достигли серьезных успехов в гражданской жизни: в науке, культуре, образовании, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны. Люди, которые воевали на фронтах в Великой Отечественной (войне — ред.), вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании», — заявил он.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>