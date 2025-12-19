Путин отверг слухи об обязательных отработках для студентов педвузов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Студентов педагогических вузов напугали сообщениями об обязательных отработках, но в этом пока нет необходимости, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Всех напугали этим решением, на студентов педагогических вузов это пока не распространяется. Ну, я думаю, пока нет такой необходимости», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос, коснется ли студентов педагогических вузов обязательная отработка.
