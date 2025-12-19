Выход ХК «Ростов» из чемпионата России прокомментировали в минспорта региона

Снятие ХК «Ростов» с чемпионата России по хоккею в ВХЛ принимается исключительно руководством клуба. Это полностью коммерческий проект, который содержится за счет средств учредителя, а также других источников финансирования. Ранее субсидии выделяли и областные власти, рассказали в министерстве спорта региона.
— В целях развития игровых видов спорта хоккейному клубу в 2025 году из бюджета области выделили 150 млн рублей. А за период с 2014 по 2024 годы клубу было направлено около 750 млн рублей. Размер подобных субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице, — отметили в министерстве.
Также власти добавили, что в этом году команда получила возможность проводить игры в капитально отремонтированном Дворце спорта, рассчитанном на 3,5 тысячи зрителей.
Напомним, в декабре ХК «Ростов» заявил о снятии с чемпионата России «в связи с отсутствием возможности финансирования в 2026 году со стороны министерства спорта Ростовской области».
Ситуацию накануне также прокомментировали в ВХЛ.
— Всероссийская хоккейная лига осведомлена о проблеме финансирования хоккейного клуба «Ростов» в 2026 году и совместно с клубом работает над решением этой ситуации. Уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников чемпионата России — ВХЛ сезона 2025−2026 годов в лигу не предоставляли, — говорится в официальном комментарии.
