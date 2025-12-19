Выход ХК «Ростов» из чемпионата России прокомментировали в минспорта региона

— В целях развития игровых видов спорта хоккейному клубу в 2025 году из бюджета области выделили 150 млн рублей. А за период с 2014 по 2024 годы клубу было направлено около 750 млн рублей. Размер подобных субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице, — отметили в министерстве.