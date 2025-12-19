Путин рассказал о случаях вывода людей из-под закона об иноагентах

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть уже немало примеров, когда те, кто попадал под закон об иноагентах, выводился из-под его действия.
«Более того, если люди прекращают либо заниматься политической деятельностью, либо отказываются от внешних источников финансирования своей политической деятельности, они выводятся из этих списков. И таких примеров немало», — заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
