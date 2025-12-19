Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку семей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор. Но даже в этом случае, даже там и тогда, где и когда разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, всё равно еще есть ряд, целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
