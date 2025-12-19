Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин

«Ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор. Но даже в этом случае, даже там и тогда, где и когда разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, всё равно еще есть ряд, целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.