Ростовский школьник во время прямой линии с президентом пожаловался на цену булочек

19 декабря проходит ежегодная прямая линия с президентом России. Мероприятие, как и в предыдущие годы, совместило общение с гражданами и пресс-конференцию. Вопросы главе государства могут задавать как журналисты, так и простые россияне. Прием обращений от граждан был открыт в начале декабря — к началу трансляции поступило свыше двух миллионов вопросов. Часть из них касалась темы роста цен и инфляции.
Один из вопросов задал школьник из Ростовской области. Его зачитала ведущая.
— Здравствуйте. Почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплата моих родителей — нет? — передала журналист слова подростка.
Владимир Путин развернуто ответил на вопрос.
— Мы говорим, что инфляция снизится, и это значит, что цены снизятся. Но продовольственная инфляция, да еще и по некоторым направлениям, может быть и больше. Все зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если продовольственная корзина состоит преимущественно из белковой продукции, это отразится на бюджете семьи.
Президент напомнил, что государство оказывает всестороннюю поддержку семьям с детьми. Так, новые меры помощи начнут действовать с января 2026 года. В частности, семьи с невысокими доходами, ниже 1,5% прожиточного минимума на человека, могут вернуть 7% из уплаченных 13% НДФЛ. Кроме того, в семьях со скромными доходами каждому ребенку положена поддержка в виде одного прожиточного минимума.
— Конечно, этого недостаточно. Будем и дальше совершенствовать меры поддержки семьи, — добавил президент.