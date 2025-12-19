Ростовский школьник во время прямой линии с президентом пожаловался на цену булочек

— Мы говорим, что инфляция снизится, и это значит, что цены снизятся. Но продовольственная инфляция, да еще и по некоторым направлениям, может быть и больше. Все зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если продовольственная корзина состоит преимущественно из белковой продукции, это отразится на бюджете семьи.