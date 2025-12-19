Ричмонд
Сотни работников Молдавской железной дороги отправят в принудительный отпуск: Правительство намерено таким образом сэкономить — это вместо шагов по выводу предприятия из кризиса

Сотрудники, затронутые этой мерой, будут получать только 55% своей зарплаты на период технического отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Около 30% сотрудников Государственного предприятия «Железные дороги Молдовы» (ЖДМ) будут отправлены в принудительный технический отпуск в период с 22 декабря по 12 января. Информацию подтвердил для BANI.MD директор ЖДМ Сергей Котельник. По его словам, это касается от 700 до 1000 человек.

Сотрудники, затронутые этой мерой, будут получать только 55% своей зарплаты на период технического отпуска. Решение касается, в основном, работников, которые не участвуют напрямую в движении поездов и организации железнодорожных перевозок.

Руководство ЖДМ оценивает, что эта мера позволит сэкономить около 7−8 миллионов леев, а основная цель — избежать накопления дополнительных долгов и сохранить финансовую устойчивость предприятия, которое находится в трудной экономической ситуации.

На вопрос о задолженности по зарплате, Котельник сообщил, что на данный момент долги перед сотрудниками превышают 100 миллионов леев. В то же время он отметил, что задолженность за август уже погашена, а выплаты за остальные месяцы будут производиться по мере появления финансовых ресурсов.

Последние данные показывают, что убытки ЖДМ составили 152,4 миллиона леев по сравнению с 156,1 миллиона леев за аналогичный период 2024 года.

