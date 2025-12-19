Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море

«Это не приведет к желаемому результату в конце концов. Не нарушит никаких поставок в конце концов, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.