Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться

«На Кавказе, у народов Кавказа, есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.