Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться

Путин назвал кавказскую традицию рано жениться хорошей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример.

«На Кавказе, у народов Кавказа, есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он уточнил, что знает об этом, потому что про такую традицию рассказал ему глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого также много детей, и они рано выходят замуж и женятся.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

