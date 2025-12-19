Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример.
«На Кавказе, у народов Кавказа, есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он уточнил, что знает об этом, потому что про такую традицию рассказал ему глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого также много детей, и они рано выходят замуж и женятся.
