В каникулы в Омске 10 улиц власти на два дня перекроют для машин

В Омске 6−7 января 2026 года в центре перекроют движение авто. Пресс-служба городского департамента общественной безопасности пояснила, что будут прекращены движение и парковка всех видов транспорта в местах проведения Рождественского полумарафона.
Уточним, что с 8:00 6 января до 21:00 7 января будут перекрыты: — улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь; — Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади, — улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина; — улица Тарская на участке от улицы Красина до улицы Ленина; — площадь Победы на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина.
Что касается отдельно 7 января (это сам день проведения забега), то в этот 12:00 до 17:00 перекроют «улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост; улицу Герцена на участке от Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы; улицу Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина; улицу Спартаковскую; улицу Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина; улицу Думскую на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина; улицу Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского».
Водителям предложили маршрут объезда 6 января по Интернациональной, улицам Герцена, Ленина, Певцова, Коммунистической, Банковскому переулку. А 7 января — по Интернациональной и проспекту Карла Маркса. Также их попросили скорректировать маршруты с учетом планируемых ограничений.
Напомним, Рождественский полумарафон в Омске давно стал традиционным, собирая участников в том числе из-за рубежа. Его называют самым холодным забегом в мире.
Ранее мы писали, что в Омске временно перекроют центральные улицы из-за участников Гран-при России по фигурному катанию.