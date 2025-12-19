Лукашенко на ВНС оценил качество еды в Mak.by: «Не хуже, чем было»

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил качество еды в Mak.by и сказал о ситуации с сетью, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на Всебелорусском народном собрании белорусский лидер рассказал о ситуации после закрытия в Беларуси сети американских ресторанов быстрого питания McDonald’s.
Президент заметил, что, когда американцы закрыли в Беларуси эти рестораны фаст-фуда, — «все взвыли». И пояснил, что даже премьер страны задался вопросом, что делать в связи с их закрытием.
— Даже Роман Головченко заскучал. Говорит: «Что будем делать?». Он тогда премьером был. Я говорю: «Роман, надо заняться этим серьезно». Он: «Как? Что?» Я говорю: «Ладно, примем решение», — вспомнил глава государства.
После этого, по словам Лукашенко, он переговорил с пресс-секретарем Натальей Эйсмонт и первым вице-премьером Николаем Снопковым, которым было поручено заняться этим вопросом. И в перспективе сделать так, чтобы белорусский McDonald’s был не хуже американского. Особенно с учетом того, что Беларусь является передовой в мире страной по производству продуктов.
При этом Лукашенко признался, что сам ни разу не был в сети ресторанов быстрого питания Mak.by, но не прочь посмотреть. Еще он поделился, что ресторанами занялся белорусский специалист, частник.
— Говорит, все наше, кроме какой-то еще булочки, что вы не можете никак испечь. Да сделайте вы свою булочку, положите туда, все будет нормально, — посоветовал глава страны.
И здесь же Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас в белорусскую сеть Mak.by стоят очереди. Что говорит о ее востребованности, в первую очередь, молодежью.
— У них в голове McDonald’s, а это уже не McDonald’s. Это уже белорусское производство с нуля, и они заходят туда. Говорят, едят не хуже, чем было, но гордятся тем, что это наше, — оценил белорусский президент.
