Ректором Воронежского государственного университета стал Юрий Старилов

Предыдущие выборы ректора проходили в ВГУ в 2021-м, тогда также участвовали три кандидата. Дмитрий Ендовицкий набрал на выборах 179 голосов делегатов. В 2024 году экс-ректор был обвинен в даче взятки — по версии следствия, он способствовал присвоению жене степени доктора наук посредством подкупа сотрудницы Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Натальи Сироткиной. Также Дмитрию Ендовицкому вменяют распространение в интернете порнографических материалов. Он находится в СИЗО с июня прошлого года.