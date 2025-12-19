Застройщик из Всеволожска, на которого пожаловались Путину, начал передачу ключей собственникам

Администрация Ленобласти отреагировала на жалобу жительницы Всеволожска, которую она озвучила на прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря. Женщина пожаловалась на застройщика, который то и дело переносит срок сдачи дома и не выдает жильцам ключи.