Застройщик из Всеволожска, на которого пожаловались Путину, начал передачу ключей собственникам

Администрация Ленобласти отреагировала на жалобу жительницы Всеволожска, которую она озвучила на прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря. Женщина пожаловалась на застройщика, который то и дело переносит срок сдачи дома и не выдает жильцам ключи.
Президент призвал правительство отменить для застройщиков мораторий на штрафы, следующие за задержкой сдачи жилья. Его вводили в непростые времена коронавирусной пандемии. В Ленобласти также прокомментировали обращение жительницы, заверив, что ключи передаются собственникам.
— Дом подключен к инженерным коммуникациям, ведется передача ключей собственникам. В соответствии с законодательством у застройщика есть шесть месяцев после ввода объекта для передачи квартир, — заявили в областной администрации.
Чиновники пообещали связаться с жительницей Всеволожска и с самим застройщиком, чтобы поскорее решить вопрос.
В правительстве заметили, что по данным Госстройнадзора, жилой комплекс на 736 квартир из 6 корпусов введен в эксплуатацию 13 августа 2025 года.