Застройщик из Всеволожска, на которого пожаловались Путину, начал передачу ключей собственникам

Об этом заявила администрация Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ленобласти отреагировала на жалобу жительницы Всеволожска, которую она озвучила на прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря. Женщина пожаловалась на застройщика, который то и дело переносит срок сдачи дома и не выдает жильцам ключи.

Президент призвал правительство отменить для застройщиков мораторий на штрафы, следующие за задержкой сдачи жилья. Его вводили в непростые времена коронавирусной пандемии. В Ленобласти также прокомментировали обращение жительницы, заверив, что ключи передаются собственникам.

— Дом подключен к инженерным коммуникациям, ведется передача ключей собственникам. В соответствии с законодательством у застройщика есть шесть месяцев после ввода объекта для передачи квартир, — заявили в областной администрации.

Чиновники пообещали связаться с жительницей Всеволожска и с самим застройщиком, чтобы поскорее решить вопрос.

В правительстве заметили, что по данным Госстройнадзора, жилой комплекс на 736 квартир из 6 корпусов введен в эксплуатацию 13 августа 2025 года.