Минпромторг рассказал о планах по интегрированным беспилотным экосистемам

Минпромторг планирует переход к интегрированным беспилотным экосистемам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует в рамках развития гражданских беспилотников переход к интегрированным беспилотным экосистемам, которые объединят не только воздушные, но и наземные, подводные и надводные беспилотные аппараты, рассказали РИА Новости в министерстве.

Президент России Владимир Путин ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов и это лидерство можно подтвердить, только если эти технологии будут развиваться в гражданской сфере.

«Что касается перспектив на будущее, то планируется переход от отдельных решений к интегрированным беспилотным экосистемам, подразумевающий создание единых робототехнических комплексов. Эти комплексы объединят не только воздушные, но и наземные, подводные и надводные беспилотные аппараты», — сообщили в ведомстве.

В Минпромторге РФ добавили, что это полностью преобразует существующий подход к работе.

«Мы движемся от создания отдельных устройств к построению единой управляемой экосистемы беспилотников, способной гибко и автономно решать самые сложные задачи», — подчеркнули в министерстве.