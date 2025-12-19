Минпромторг рассказал о планах по интегрированным беспилотным экосистемам

Президент России Владимир Путин ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов и это лидерство можно подтвердить, только если эти технологии будут развиваться в гражданской сфере.