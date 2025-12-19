Ричмонд
Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов

Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов и магических услуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бороться с введением россиян в заблуждение через рекламу оккультных ритуалов и магических услуг.

«Сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто. Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому. С этим надо бороться», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

