Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов

«Сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто. Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому. С этим надо бороться», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.