На лыжи не встаем: Жителям Молдовы испортили зимний отдых в Румынии — снега нет

На высоте около 1 500 м температура превышает норму на 8−12 °C и бывает выше, чем на равнине, из-за притока тёплого воздуха с юга Европы. На вершинах снег сохраняется, но на склонах его мало, что делает катание безопасным только для опытных лыжников.