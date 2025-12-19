Ричмонд
На лыжи не встаем: Жителям Молдовы испортили зимний отдых в Румынии — снега нет

Метеорологи предупреждают о рисках лавин и опасных трассах.

Источник: Комсомольская правда

В Румынии необычно тёплая для декабря погода в горах мешает зимнему отдыху туристов.

На высоте около 1 500 м температура превышает норму на 8−12 °C и бывает выше, чем на равнине, из-за притока тёплого воздуха с юга Европы. На вершинах снег сохраняется, но на склонах его мало, что делает катание безопасным только для опытных лыжников.

Метеорологи предупреждают о рисках лавин и опасных трасс. На равнине сохраняется холодный воздух с низкими облаками и туманом.

