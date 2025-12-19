Ричмонд
Путин рассказал о закупках общественного транспорта для регионов

Путин: поддержка закупок общественного транспорта для регионов продолжится.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти РФ продолжат поддерживать закупки общественного транспорта для регионов, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас целая программа существовала, и мы продолжаем работу по поддержке закупок для нужд различных регионов Российской Федерации общественного транспорта. Это всегда рассматривалось и как мера поддержки автопрома. В той или другой форме мы обязательно будем это продолжать», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

